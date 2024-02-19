بسبب مشاجرة.. إصابة 18 شخصا باختناق في الدقهلية

أصيب 18 شخصا باختناق وذلك بسبب بعض المواد الكيميائية سقطت برميل منظفات على بعض المنظفات الأخرى داخل محل لبيع المنظفات بقرية بشلا بمحافظة الدقهلية بسبب وقوع مشاجرة بين صاحب المحل واخرين.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام، باصابة 18 شخص وجميعهم مقيمون قرية بشلا مصابين بحالة إختناق.

انتقل ضباط مباحث مركز ميت غمر الى مكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين صاحب محل منظفات،وسيدة وشقيقها وجميعهم مقيمون بالقرية لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة حيث ان نجل الثانية متزوج من نجلة الأول وسقط برميل منظفات مما ادى الى انبعاث رائحة أدت الى حدوث إصابتهم حيث انهم مقيمون بجوار المحل.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.