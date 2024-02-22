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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انهيار سقف بأحد العمارات بدمياط دون وقوع خسائر في الأرواح

ارشيفية
ارشيفية

فوجيء سكان  منطقة مساكن الشهابية، بمحافظة دمياط، بانهيار جزئى لسقف احد الشقق السكنيه بالطابق الخامس بأحد عمارات مساكن الشبابية.

كان قد ورد بلاغ  للواء حسام توفيق مدير أمن دمياط،  يفيد بوقوع سقف إحدى الشقق السكنية بإحدى عمارات مساكن الشهابي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الواقعة وتم فرض كردون  أمنى بالمنطقة حفاظا على أرواح المارة والسكان  كما تم إخلاء العمارة من السكان.

وتبين عدم وقوع اى خسائر في الأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة،  للعرض على النيابة العامة وانتداب لجنة هندسية لمعرفه اسباب انهيار السقف.

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دمياط العمارات الشقق السكنية الطابق الخامس انهيار السقف النيابة العامة بمحافظة دمياط

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