عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة الشيوخ: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تاريخية وكشفت جرائم جيش الاحتلال

المهندس محمد المنزلاوى
المهندس محمد المنزلاوى

وصف المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ مرافعة الدكتورة ياسمين موسى المستشار القانوني لوزارة الخارجية المصرية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية بالتاريخية مؤكداً أنها كشفت للعالم كله ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه مبادئ القانون الدولي بشكل صارخ وهو ما يعد استكمالا لجهود مصر الحثيثة لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني وانهاء الحرب على قطاع غزة.


وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن الموقف التاريخى والحاسم لمصر مصر أمام محكمة العدل الدولية أكد للمجتمع الدولى استمرار الدور الرائد والمحورى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى يحصل الشعب الفلسطيني عن جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها تحقيق حلمه فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية مؤكداً أن مصر كشفت أمام محكمة العدل الدولية كل ما يتعلق بملف وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كما كشفت امام الجميع ادعاءات اسرائيل الكاذبة عن مصر والزمت الأمم المتحدة لمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، حين أخبرتها عن ضرورة إيجاد حل لتلك القضية، خاصة وأن حل القضية الفلسطينية سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط.


وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بتأكيد مصر في مرافعتها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يضعنا أمام الحقيقة فنحن بصدد أزمة دائمة ومتكررة ونرى منها اليوم مشهد هو الأشد قسوة وضراوة وما أوصلنا إلى هذا الحل هو تسكين الأوضاع واستخدام حلول مؤقتة وما يساعدنا في حل الأزمة بشكل جذري وواضح هو حل الدولتين والعودة إلى حدود 67 واعتراف المجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطين و تعويض شعبها عن الأضرار التي لحقت به، والكف عن توفير الدعم والمساندة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي مؤكداً أن شرفاء العالم ينتظرون من المحكمة الدولية أن تقوم بتأكيد مسئولية إسرائيل عن جميع الجرائم والأفعال غير المشروعة بما يحتم عليها وقف إطلاق النار على الفور وفتح باب المفاوضات لتسليم الرهائن و انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس كما أكدت مصر في كلمتها أمام المحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

التاريخ سيحاسبنا| ياسمين موسى.. سيرة ذاتية لامرأة مُلهمة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

طائرة بعثة النادي الأهلي تتعرض لحادث في مطار أكرا.. واحتمال تأجيل مباراة ميدياما

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

قرار عاجل ضد عاطل سرق أغطية صناديق الكهرباء العمومية بالمرج

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

10 أعمال تعادل قيام الليل .. لا تغفل عنها ونحن في شعبان

التاريخ سيحاسبنا| ياسمين موسى.. سيرة ذاتية لامرأة مُلهمة

مطبخك مصنعك: مُبادرة تُنبت فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة في حديقة الألبان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لرجل معلق على عمود يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

معرض مدينة الموتى في قلعة صلاح الدين الأيوبي .. ما قصته؟

بدون بيض وسمنة .. طريقة عمل كيكة الطاسة

في ذكرى الدعوة إلى إضراب عام.. مذبـ حة كوبري عباس حقيقة أم خيال؟

فيديو

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ