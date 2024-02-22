صناعة الشيوخ: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تاريخية وكشفت جرائم جيش الاحتلال

وصف المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ مرافعة الدكتورة ياسمين موسى المستشار القانوني لوزارة الخارجية المصرية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية بالتاريخية مؤكداً أنها كشفت للعالم كله ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه مبادئ القانون الدولي بشكل صارخ وهو ما يعد استكمالا لجهود مصر الحثيثة لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني وانهاء الحرب على قطاع غزة.



وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن الموقف التاريخى والحاسم لمصر مصر أمام محكمة العدل الدولية أكد للمجتمع الدولى استمرار الدور الرائد والمحورى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى يحصل الشعب الفلسطيني عن جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها تحقيق حلمه فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية مؤكداً أن مصر كشفت أمام محكمة العدل الدولية كل ما يتعلق بملف وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كما كشفت امام الجميع ادعاءات اسرائيل الكاذبة عن مصر والزمت الأمم المتحدة لمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، حين أخبرتها عن ضرورة إيجاد حل لتلك القضية، خاصة وأن حل القضية الفلسطينية سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط.



وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بتأكيد مصر في مرافعتها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يضعنا أمام الحقيقة فنحن بصدد أزمة دائمة ومتكررة ونرى منها اليوم مشهد هو الأشد قسوة وضراوة وما أوصلنا إلى هذا الحل هو تسكين الأوضاع واستخدام حلول مؤقتة وما يساعدنا في حل الأزمة بشكل جذري وواضح هو حل الدولتين والعودة إلى حدود 67 واعتراف المجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطين و تعويض شعبها عن الأضرار التي لحقت به، والكف عن توفير الدعم والمساندة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي مؤكداً أن شرفاء العالم ينتظرون من المحكمة الدولية أن تقوم بتأكيد مسئولية إسرائيل عن جميع الجرائم والأفعال غير المشروعة بما يحتم عليها وقف إطلاق النار على الفور وفتح باب المفاوضات لتسليم الرهائن و انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس كما أكدت مصر في كلمتها أمام المحكمة