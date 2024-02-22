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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة توعوية للعاملين بمياه الشرقية عن أهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنظيم الندوات الإرشادية بالتعاون مع الجهات المختلفة لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي هذا الإطار اشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية للعاملين بقصر ثقافة الحسينية عن أهمية الحفاظ على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وخطورة اهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها وكذلك وكذلك التعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والتأكيد علي ضرورة المحافظة عليها.

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واضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه في نهاية الندوة تم التعريف بقضية التغيرات المناخية وتأثيرها علي الأرض وعلاقتها بالمياه وكذلك الخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتم توزيع مطبوعات تحتوي علي رسائل ارشادية وتوعوية.

أهمية الحفاظ على البيئة التغيرات المناخية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات القومية ترشيد الاستهلاك تطوير قرى الريف المصري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي رئيس شركة مياه الشرب

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