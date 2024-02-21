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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أتوبيس الطلاب اتعجن.. بالأسماء ننشر تفاصيل حادث التصادم في الشرقية

صدى البلد

لقى 5 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 10 آخرون بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق جنيفة 1 اتجاه السويس أعلى الطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي باستقبال كلا من “ بسنت.ال.م”، 23 سنة، طالبة مقيمة بمركز الحسينية، و “مريم.ص.ن”، طالبة، و “ محمد.ح.ع"، طالب من الزقازيق، و “ احمد.إ.م”، طالب من مركز ديرب نجم، و" آلاء.أ"، طالبة ، و “ محمد.م.ح”، سائق الأتوبيس ، جثث هامدة، باستثناء الأولى التى توفيت فور وصولها للمستشفى.


كما استقبلت المستشفى كلا من “ زياد.ط.ف”، 19 سنة، طالب مقيم بالزقازيق، مصاب بجرح قطعى بالرأس طوله 1 سم، و “ محمد.ع.ع”، 21 سنة، طالب ومقيم مركز ديرب نجم مصاب بجرح بالوجه طوله 5 سم، وسحجات بالجسم، و “ أحمد.خ.ح”، 19 سنة، طالب من مدينة القنايات، مصاب بكسر فى الحوض، والفخذ الأيمن وسحجات بالجسم، و “عبد العزيز.م”، 19 سنة، طالب ومقيم قرية ام رماد مصاب باشتباه نزيف بالمخ ومسر بلفخذ الأيمن وسحجات، و “ أحمد.ع.ع”، 22 سنة، طالب مقيم قرية ام رماد، مصاب بكسر بالساق اليسرى، و “ روان.ال.م”، 19 سنة، مقيمة مركز الحسينية، مصابة بكسر فى الساق اليمنى، و “ محمد.إ.ف”، 19 سنة طالب مقيم قرية ام رماد، مصاب بنزيف بالبطن وسحجات، و" محمد.ن.أ"، 21 سنة، مصاب بتهتك بالعين اليمنى وسحجات، و"دعاء.ال.ال"، طالبة مقيمة ام رماد، مصابة بكسر فى الساق اليمنى و سحجات.

مصرع وإصابة 14 شخص في حادث تصادم اتوبيس ونقل بالشرقية


وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق جنيفة 1 اتجاه السويس أعلى الطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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