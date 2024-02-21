مصرع وإصابة 14 شخص في حادث تصادم اتوبيس ونقل بالشرقية

لقى 5 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 9 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق جنيفة 1 اتجاه السويس أعلى الطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي، بوصول 9 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم و5 آخرين " جثث هامدة".

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق جنيفة 1 اتجاه السويس أعلى الطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم