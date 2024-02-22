«الشرقية الأزهرية» تختتم فعاليات دورة "عرفاء طلائع الكشافة " لطلاب المرحلة الإعدادية

أكد الدكتور السيد الجنيدي ،رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الشرقية الأزهرية أقامت " دورة عرفاء طلائع الكشافة "لطلاب المرحلة الإعدادية في الفترة من٢٠٢٤/٢/١٧م وحتي ٢٠٢٤/٢/٢٢ والتي أقيمت ببيت شباب الأزهر بمنطقة الشرقية الأزهرية.

وذلك بمشاركة الطلاب المتميزين في النشاط الكشفي على مستوى معاهد المنطقة بمختلف الإدارات التعليمية تحت إشراف مدير إدارة رعاية محمد عبد السميع، وموجهي ومشرفي منطقة الشرقية الأزهرية .



أضاف الدكتور عبدالله حسين ، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب أن أنشطة المعسكر تضمنت فعاليات متنوعة وهادفة تربويا وثقافيا وأنشطة كشفية لكل يوم واستعراض عملي للمهارات الكفيل بجانب الزيارات الميدانية لبعض المواقع.

وأشار إلي انه يأتي ذلك ضمن حرص الإدارة المركزية لرعاية الطلاب برئاسة قطاع المعاهد ببناء شخصيته وصقل مهارات طلاب الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية وتعليمه الاعتماد على الذات من خلال مزاولة الأنشطة الهادفة واشتراكه في المعسكرات المتنوعة.