عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الشرقية الأزهرية» تختتم فعاليات دورة "عرفاء طلائع الكشافة " لطلاب المرحلة الإعدادية

صدى البلد

أكد الدكتور السيد الجنيدي ،رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الشرقية الأزهرية أقامت " دورة عرفاء طلائع الكشافة "لطلاب المرحلة الإعدادية في الفترة من٢٠٢٤/٢/١٧م وحتي ٢٠٢٤/٢/٢٢ والتي أقيمت ببيت شباب الأزهر بمنطقة الشرقية الأزهرية.

وذلك بمشاركة الطلاب المتميزين في النشاط الكشفي على مستوى معاهد المنطقة بمختلف الإدارات التعليمية تحت إشراف مدير إدارة رعاية محمد عبد السميع، وموجهي ومشرفي منطقة الشرقية الأزهرية .


أضاف الدكتور عبدالله حسين ، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب أن أنشطة المعسكر تضمنت فعاليات متنوعة وهادفة تربويا وثقافيا وأنشطة كشفية لكل يوم واستعراض  عملي للمهارات الكفيل بجانب الزيارات الميدانية لبعض المواقع.

لخلافات بينهم.. الإعدام لـ 4 متهمين قتلوا شابا بالشرقية

وأشار إلي انه يأتي ذلك ضمن حرص الإدارة المركزية لرعاية الطلاب برئاسة قطاع المعاهد ببناء شخصيته وصقل مهارات طلاب الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية وتعليمه الاعتماد على الذات من خلال مزاولة الأنشطة الهادفة واشتراكه في المعسكرات المتنوعة.

الأزهرية الشرقية الأزهرية المرحلة الاعدادية بالشرقية رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية رئيس الإدارة المركزية منطقة الشرقية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بعد طلب الأهلي تأجيل مباراة ميدياما الغاني

ترشيحاتنا

واحد من المهمومين بالشأن الوطني.. مصطفى بكري ينعي هاني الناظر بكلمات مؤثرة

شخصت الداء ووصفت الدواء.. مصر تفضح الجرائم الإسرئيلية أمام محكمة العدل في مرافعة تاريخية|تفاصيل

العراق تطالب العدل الدولية بوقف الإبادة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين

رشوة قيادات وزارة الري.. وصول المتهمين لمحكمة جنيات القاهرة وسط حراسة مشددة

تعرف على نوع السرطان المتسبب في وفاة هاني الناظر

وفاة دكتور هانى الناظر.. موعد ومكان الجنازة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة دكتور هانى الناظر.. موعد ومكان الجنازة

رغم ترحيب مجلس الدراويش.. لماذا يصعب على الأهلي اللعب في استاد الإسماعيلية

بالروب.. شقيقة كهربا تخطف الأنظار في تجهيزات حفل زفافها

هل حادث الطائرة السبب؟ تجهيز الجوكر لمواجهة ميدياما الغاني.. واستبعاد 6 لاعبين

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ