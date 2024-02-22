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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تسببت لقاحات كورونا في اضطراب القلب والدماغ؟.. استشاري: ليس أمامنا خيارات

صدى البلد

قلل الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، من الدراسة المنشورة مؤخرا حول تسبب لقاحات كورونا في اضطرابات بالقلب والدماغ والدم.


وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، إن أي دواء له أعراض جانبية، واللقاحات أيضًا لها مضاعفات، ولكن الدراسة المنشورة مطمئنة، لأن ملايين البشر حول العالم أخذوا من اللقاحات، وأعداد قليلة حدث لها مضاعفات.

شكل طارئ


وأضاف، أن لقاح كورونا تمت الموافقة عليه بشكل طارئ، لأننا كنا في ظرف استثنائي، فآلاف البشر كانوا يموتون كل يوم، وكان لابد من لقاح، متابعا: "البشرية كانت مهددة، ومكنش في خيارات أمامنا سوى تطعيم الناس باللقاحات".


وواصل: "أرى أن اللقاحات ناجحة بشكل كبير، ونسب الحالات اللى حصل لها مضاعفات قليلة جدا، ولم يتم التأكد من أن اللقاحات هي السبب المباشر في هذه الإصابات.. لكن احنا بمطمئن الناسومفيش حاجة خطيرة".

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