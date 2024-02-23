الجامعة العربية تستضيف اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد ذوى الإعاقة

حدد الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة يوم 3 مارس المقبل موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية بمقر جامعة الدول العربية.



ومن المقرر ان يشهد الاجتماع تكريم الرموز وكل الداعمين للاتحاد العربي

وتضم قائمة المكرمين: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مصر ، والوزير فيصل غسال مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية "السعودية" ، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وعسكر الحارثى النائب الأول للاتحاد لرياضة ذوي الإعاقة "السعودية"، وأمير الملا عضو الاتحاد العربي "قطر "، وخليل المهندي رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي ونائب الاتحاد الدولي لتنس الطاولة "قطر" ، والدكتور فهد بن نايف الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية "السعودية".

والدكتورة عبير عطاالله الأمين العام للاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة "مصر" ، والدكتور خالد الغامدي رئيس نادي اهلى جدة- رئيس لجنة العلاقات الدولية السعودية ، وعماد رمضان مستشار الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة وأمين صندوق اللجنه البارالمبية المصرية ، والدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا "الإمارات"، وشافي الهاجري مستشار الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة ورئيس الاتحاد الآسيوي للسلة على الكراسي المتحركة " الكويت"

ورشا سليمان الحبيب رئيس لجنة التطوير بالاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة "السعودية" ، وعبدالله الدايل رئيس لجنة العلاقات العامة والمراسم بالاتحاد العربي لرياضة ذوي الاعاقة السعودية ، والدكتور مصباح جعفر أمين عام اتحاد الباراليمبي لمنطقة غرب آسيا "سوريا" ، وذيبان المهيرى أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية

من جانبه أكد الإعلامي إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة البارالمبية أن اجتماع الجمعية العمومية المقبلة سيشهد حضور العديد من الشخصيات البارزة في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكذلك لوري اوكمورا رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة البارالمبية بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي اللجان البارالمبية بالجمعية العمومية وعدد من الشخصيات الرياضية.

وأضاف حسنين أن الاجتماع سيشهد أيضا الموافقة على تغيير لوجو وشعار الاتحاد العربي لذوي الإعاقة.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأفروعربية الأولى للأندية للكرة الطائرة البارالمبية قد أعلنت قائمة الأندية المشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 من مارس المقبل.

وتضم القائمة كل من:

الشرقة للدخان "مصر"

الرياض - المدينة المنورة " السعودية"

وسام المجد "العراق"

جيساجارا"رواندا"

المستقبل بني غازي - طرابلس - وقرضابية سرت "ليبيا"

السلاوية "المغرب"

محمد بوضياف - عين مران " الجزائر"

فريندشب "نيجيريا"

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتنظيم الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة برئاسة الإعلامي إيهاب حسنين، وبدعم من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

وتواصل اللجنة العليا المنظمة للبطولة اجتماعاتها للاستقرار على كافة الترتيبات النهائية قبل انطلاق هذا الحدث.

وتشهد اجتماعات اللجنة المستمرة حضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة والإعلامي إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الاعاقة وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية والدكتور شريف صلاح الدين نائب رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية، واللواء منصور المحمدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، والدكتور شريف أبو العينين مدير البطولة، ورؤساء اللجان الفرعية باللجنة العليا المنظمة للبطولة.