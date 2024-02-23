عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إحالة 3 مندوبي مبيعات للجنايات ..

تصل لـ المؤبد.. عقوبة الموظف المرتكب جريمة اختلاس مال عام مقترنة بالتزوير

حبس
حبس

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 3 مندوبي مبيعات بأكبر شركة استثمارية  في الأغذية والمشروبات إيه إم جروب مصر للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية إلى الجنايات، لاتهامهم باختلاس 4 ملايين جنيه.

كما أنهم بصفتهم ارتكبوا تزويرا في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة الفواتير الإلكترونية للشركة جهة عملهم.

 

لا يفوتك ||

 

txt

قضية اختلاس داخل شركة كبيرة للأغذية والمشروبات.. تفاصيل

txt

4 ملايين جنيه.. قضية اختلاس بأكبر شركة أغذية ومشروبات شهيرة (خاص)


العقوبة من القانون


جرم قانون العقوبات جريمة الاختلاس، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

 

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.


ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

 

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

الأغذية والمشروبات جروب مصر قانون العقوبات موظف السجن المؤبد المؤبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام ميدياما

أرخص نيسان صني أوتوماتيك في مصر.. عرض مش هيتكرر تاني

محكوم عليها بالفشل.. تفاصيل خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب في غزة

مناورة مفضوحة.. الخارجية الفلسطينية ترفض بشدة "مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"

بث مباشر.. شعائر الجمعة الثانية من شعبان بالحرمين المكي والمدني الشريفين

دعاء ليلة النصف من شعبان.. مشروع ولا حرج فيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان يسرا الذهبي يثير ضجة| سعره خرافي

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة| سهلة ولذيذة

جوميز يعاقب الكبار|9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ