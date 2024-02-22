4 ملايين جنيه.. قضية اختلاس بأكبر شركة أغذية ومشروبات شهيرة (خاص)

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 3 مندوبين للمبيعات بأكبر شركة استثمارية في الأغذية والمشروبات إيه إم جروب مصر للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ش.م.م إلى الجنايات لاتهامهم باختلاس 4 ملايين جنيه.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم من العاملين بإحدى الشركات المساهمة "عاملين بقسم المبيعات بشركة إيه إم جروب مصر للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ش.م.م" اختلسوا منقولات وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، بأن اختلسـوا بضـائع تقدر قيمتها بمبلغ 4 ملايين والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم لتوريدها لعملاء الشركة جهة عملهم وفق الضوابط المعمول بها فاحتبسـوها لأنفسهم بنية تملكها.

كما أن بصفتهم ارتكبوا تزويرا في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة الفواتير الإلكترونية للشركة جهة عملهم حال كونهم المختصين بإصـدارها وذلك بجعل واقعة مزورة في

صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا خلافا للحقيقة طلب عملاء الشركة المكودين لكميات البضائع المختلسـة "مـوضـوع الاتهام السابق" واستعملوا هذه المحررات بأن احتجوا بها قبل جهة عملهم لصرف البضائع المختلسة.