ضبط 19 متهما عربيا.. تفكيك أكبر شبكة تهريب مهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا

كشفت السلطات الأوروبية عن تفكيك شبكة عراقية سورية واسعة النطاق، متورطة في العديد من عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلي بريطانيا ومساعدتهم علي عبور القناة الإنجليزية وتم القبض على تسعة عشر شخصا بمساعدة من قوات يوروبول ويوروجست.

وقامت فرنسا وألمانيا وبلجيكا بتفكيك "واحدة من أهم" شبكات تهريب المهاجرين، حسبما علمت صحيفة لوفيجارو من وكالة الشرطة الأوروبية، يوروبول، أمس الخميس.

ويشتبه في أن الشبكة، التي تضم أعضائها مواطنين عراقيين وسوريين من أصل كردي، قامت بتهريب مهاجرين من دول عربية وشرق أفريقيا من فرنسا إلى بريطانيا عبر القناة الانجليزية .

وللقيام بذلك، قام المشتبه بهم، وجميعهم مقيمون في ألمانيا، بشراء قوارب مطاطية "منخفضة الجودة" بشكل جماعي، مستوردة من الصين عبر تركيا، قبل نقلها إلى شواطئ كاليه، شمال فرنسا.

وهذه القوارب، التي يستخدمها عادة الصيادون الهواة، لا يمكنها نظريًا استيعاب أكثر من عشرة أشخاص. لكن الشبكة الإجرامية لم تتردد في حشر حوالي خمسين مهاجرا على متن قارب واحد. وكان على المهاجرين إعطاء ما بين 1000 و3000 يورو للأفراد المعتقلين لتأمين مكان على متن القارب.

وقال المحققون إن الشبكة سهلت ما لا يقل عن 55 عملية عبور. وتمت مصادرة 12 قاربًا مطاطيًا و179 سترة نجاة و81 جهاز تعويم للأطفال و60 مضخة هواء و10 محركات وأسلحة وأموالًا.

وعبر ما يقرب من 30 ألف مهاجر القناة بشكل غير قانوني في عام 2023 على متن قوارب صغيرة، وهو ما يمثل انخفاضًا عن الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 2022 (45000).