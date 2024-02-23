المجتمعات العمرانية: صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى لها أثر ضخم الفترة المقبلة

أشاد الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بصفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر والتحالف الإماراتي، قائلا “سيكون لها أثر ضخم الفترة المقبلة”.



وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أنه مشروع شراكة يحقق استدامة للدولة المصرية وينقسم لشقين 35 مليار دولار يضخوا على جزئين 15 مليار دولار، وخلال شهرين 20 مليار دولار.

وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن المشروع يوفر 8 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال فترة المشروع، معقبا: “هناك توافق مع أهالينا في المنطقة بتوفير أماكن بديلة يسكنوا فيها خلال فترة قصيرة".