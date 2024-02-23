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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يعتزم زيارة أرمينيا مارس المقبل

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يعتزم زيارة أرمينيا في شهر مارس المقبل، مع تحسن العلاقات بين كييف يريفان. 

وذكر موقع "كييف اندبندنت" أن الاستعدادات للزيارة جارية حاليًا، ولكن لم يتم تأكيد الموعد الدقيق بعد.
ولم يؤكد القائم بالأعمال الأوكراني في أرمينيا فاليري لوباتش أو ينفي خطط الزيارة ردًا على قناة FactorTV، وبدلاً من ذلك ألمح إلى أن زيلينسكي يستعد للحضور إلى يريفان، عاصمة أرمينيا.
وقال لوباخ : "لا أستطيع إلا أن أقول إن الربيع سيجلب العديد من الأحداث الإيجابية إلى أرمينيا".

كانت أرمينيا، التي كانت حليفة لروسيا منذ فترة طويلة، وخاصة فيما يتعلق بعدوتها الإقليمية الرئيسية أذربيجان، قد امتنعت إلى حد كبير عن التورط في الحرب الروسية الأوكرانية.

و تغيرت الحسابات بعد فشل "قوات حفظ السلام" الروسية في منع الهجوم الأذربيجاني على منطقة ناجورنو كاراباخ، التي يسكنها في المقام الأول الأرمن العرقيون، في سبتمبر 2023.

و قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الأول من فبراير إن استراتيجية أرمينيا الدفاعية لا يمكنها الاعتماد على روسيا كما اعتادت، وأن يريفان بحاجة إلى فحص علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وفرنسا والهند ودول أخرى عن كثب.
التقى زيلينسكي بباشينيان لأول مرة في أكتوبر 2023 خلال زيارته لإسبانيا لحضور قمة المجتمع السياسي الأوروبي في غرناطة. 
وقال زيلينسكي في ذلك الوقت إن الزعيمين ناقشا الوضع الأمني ​​في جنوب القوقاز والتعاون الثنائي والمشاريع الاقتصادية الإقليمية.

وسلمت أرمينيا الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا في سبتمبر من العام الماضي.
وفي وقت لاحق من فبراير 2024، قام ممثلون عن اتحاد الأرمن في أوكرانيا والسفارة الأرمينية في أوكرانيا بتسليم 10 أطنان من المعدات الطبية إلى أحد المستشفيات العسكرية الرئيسية في أوكرانيا.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني زيارة أرمينيا الحرب الروسية الأوكرانية

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