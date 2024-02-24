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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تفرض قيودا جديدة على الاتحاد الأوروبي

صدى البلد

فرضت روسيا قيودا جديدة على الاتحاد الأوروبي، رداً على حزمة أخرى من العقوبات التي أقرها ضدّها، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة: "ردًا على هذه الإجراءات غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير الممنوعين من دخول أراضي دولتنا".

وأضاف: "كما هو محدد، نحن نتحدث عن موظفي وكالات إنفاذ القانون والمنظمات التجارية، وكذلك مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف".

كما ضمت القائمة ممثلين عن الهياكل المشاركة في محاكمة المسؤولين الروس بتهمة "الاعتقال غير القانوني وإبعاد الأشخاص من الأراضي الأوكرانية"، والمشاركة في إنشاء "محكمة" ضد قيادة البلاد، وكذلك الدعوة إلى مصادرة الأموال الروسية، وأصول الدولة أو استخدام الأرباح منها لصالح أوكرانيا.

وطالت القيود الجديدة الأفراد الذين يدعمون فرض العقوبات على روسيا، ويحاولون تقويض علاقاتها مع الدول الأخرى ونشر معلومات مضللة عنها.

وتضم قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الروسية أيضًا ممثلين عن مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، ومشاركين في الجمعيات البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذين "يدلون على أساس منهجي بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

روسيا الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية الروسية

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