مخدرات وسلاح وذخيرة .. الأمن يضبط أباطرة المخدرات في عين شمس| صور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض علي عاطلين وسيدة وبحوزتهم 7 ألاف قرص مخدر ، وكمية من البودر المخدر ، وكيلو ونصف حشيش ، وكذا سلاح وذخيرة حيه .

وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط عاطل، وسيدة لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما 7 ألاف قرص مخدر .

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته بندقية خرطوش– فرد خرطوش- عدد من الطلقات – كمية لمخدر البودر الخام – كمية من البودر المخدر - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - 2 ميزان حساس – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابه العامه التحقيقات.

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