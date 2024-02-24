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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين.. 15 قـ.تيلاً وعشرات الجرحى جراء حريق بناطحة سحاب| فيديو

حريق بناطحة سحاب
حريق بناطحة سحاب في الصين

أعلنت السلطات الصينية، أن 15 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 40 آخرين بعد أن اندلع حريق في مبنى سكني شرقي البلاد.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أظهرت لقطات تمت مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الأسود تجتاح عدة طوابق في ناطحة سحاب في مدينة نانجينج.

وأشار المسئولون إلى أن الحريق بدأ في الطابق الأول من المبنى، حيث يتم تخزين الدراجات الكهربائية، لكن السبب المحدد للحريق ظل قيد التحقيق.

ويقع المبنى في منطقة يوهواتاي في نانجينج، وهي مدينة يزيد عدد سكانها على ثمانية ملايين نسمة، وتقع على بعد حوالي 162 ميلاً (260 كيلومتراً) شمال غرب شنجهاي.

وقال مسئولون صباح اليوم، السبت، إنه تم تنبيه أطقم خدمة الطوارئ لأول مرة إلى الحريق في الساعة 04:40 بالتوقيت المحلي.

وتم إرسال 25 سيارة إطفاء و130 رجل إطفاء للتعامل مع الحريق، وبحلول الساعة 06:00 صباحًا تم إخماد الحريق.

وقال المسئولون إن من بين المصابين الـ44 الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، شخص في حالة حرجة والآخر في حالة خطيرة.

وفي مؤتمر صحفي، قدم عمدة نانجينج تشن تشي تشانج تعازيه واعتذاره لأسر الضحايا.

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