صحة مطروح: دخول 3 حالات من مصابي حادث انقلاب مينى باص للعمليات

توجه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح لمستشفى الضبعة المركزي لمتابعة تقديم الإسعافات الأولية لمصابي الحادث الذى وقع صباح اليوم السبت.

أوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أن ١٨ مصابا هم ضحايا الحادث،و تم تحويل ثلاث حالات للعمليات وجارى تقديم الإسعافات لباقى المصابين.

كان غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بانقلاب مينى باص بالكيلو 100 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وانتقلت مباحث مرور مطروح ومباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم السبت تقديم الإسعافات والخدمات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابى الحادث.