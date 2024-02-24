رؤوف السيد علي: رأس الحكمة خطوة جبارة تعكس ثقل مصر إقليمياً ودولياً

أشاد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالصفقة الاستثمارية الضخمة المتعلقة بمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، مؤكدة أنها استثمار من العيار الثقيل، معتبرًا إياها خطوة جبارة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستدام.

وقال اللواء رؤوف السيد علي إن هذه الصفقة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنها تأتي كنتيجة للاستراتيجية الاقتصادية الرشيدة التي تنتهجها الحكومة المصرية.

وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن هذه الصفقة ستحقق فوائد اقتصادية هائلة للبلاد، من خلال تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب، ما يعزز من نمو الاقتصاد، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف اللواء رؤوف السيد علي أن الصفقة تعكس أيضًا الاستفادة الحكيمة من الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الدولة المصرية، سواء من ناحية الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر والبحر المتوسط، أو من ناحية البنية التحتية المتطورة والقوانين الاستثمارية الملائمة.

ودعا جميع الأطراف السياسية والمجتمعية إلى دعم هذه الصفقة التاريخية، والعمل سويًا من أجل تحقيق الازدهار والرخاء للشعب المصري، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.