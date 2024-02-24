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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحديث الأحوزة العمرانية لـ 3 مدن و6 قرى و30 عزبة بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ،العميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وبدأ محافظ الغربية المجلس بتقديم التهنئة للحضور وجموع أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، كما وجه المحافظ التهنئة لمركز ومدينة زفتى للانضمام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC)، ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة في العالم؛ كأحد مكتسبات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك تقديرا للجهود المتميزة في جعل التعلم مدى الحياة حقيقة واقعة للجميع ونتاج للأنشطة التي تمت في مركز زفتى من تنمية بشرية وتمكين اقتصادي واجتماعي ومشروعات بنية تحتية للمرافق ،منشأت تعليمية وصحية وشبابية ،مشروعات بيئية موجها الشكر لكل من شارك في مبادرة حياة كريمة بزفتى واللجنة المشكلة للتقدم لليونيسكو .

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ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري مديريات الخدمات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن، وباستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، رفع كافة الإشغالات خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والكنائس والشوارع الرئيسية والميادين سرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغيربيكم.

كما وجه المحافظ باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والاهتمام بمتابعة معارض اهلا رمضان توفر كافة السلع ، الإعلان عن الأسعار، ان تكون الأسعار اقل من الخارج ،مراجعة الفواتير، جودة وصلاحية السلع ، استمرار الموجة 22 وتحقيق المستهدف اليومي و التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تكثيف اعمال لجان التصالح واستئناف اعمال البناء وإدخال المرافق، متابعة الرد على المتغيرات المكانية، متابعة مواعيد الغلق وترشيد استهلاك الكهرباء، نهو اعمال اصلاح المعدات 34 معدة ،تحصيل إيرادات الدولة المتأخرة ،نهو إجراءات طرح مشروعات رد الشيء لأصلة بكافة المراكز والاحياء، متابعة اعمال الرصف المطروحة والمسندة او الجاري طرحها وسرعة الارتباط بمشروعات رد الشئ، متابعة المشروعات الأخرى التي يقوم بتنفيذها جهات أخرى و تابعة للمديريات (الصحة ،الطرق)،المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

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وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددا من الموضوعات ووافق على تحديث الاحوزة العمرانية ل 3 مدن و 6 قرى و 30 عزبة بالمحافظة وهم مدينة قطور ، سمنود ، زفتى وقرى كفر الدغايدة ، منشأة حسن بزفتى ، تاج العجم بالسنطة ، سجين الكوم و سملا بقطور ، اخناواى الزلاقة بطنطا .
و العزب موسي موسي،جلفدان ،السيد علي، سالم عامر،البنان ،راغب عطية ،سيدي سعد الدين ،المطبش،الأنشا ،شريف صبري ،امتداد شنراق سابقا الطوال، سيدي علي،أبو طرطور ،ياسين (أبو ياسين)،سيد سليمان  ،نجع: الست،نجع: المنشاوي(حامد الشواربي) ام حسين ( الوقف ) ،عبد الله أغا الصغرى ( حمامة ) ،أبو حجازى( محمد حبس الحو البحرية)رمزى عابدين ( السيد باشا رمزى )،سنبل والبهى ،الأرنطة ،الشريف ،المنشاوى ،سليم فهمى ،تفيدة هانم ،عثمان ،عبد المنعم محجوب أبو جازيه ،الهواشم ).

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واختتم المحافظ المجلس التنفيذي بتكريم المهندس أحمد عابد رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لوسط الدلتا لبلوغه السن القانونية للمعاش، وأشار المحافظ إلى أن هذا التكريم هو تقدير لما قدمه من عطاء على مدار عملة بالمحليات، وأوضح أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزا لخلفائهم للتقاني في العمل وبذل المزيد من الجهد لخدمة أهالي الغربية.

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