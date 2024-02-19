جولة مفاجئة لمحافظ الغربية للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بمنافذ وأسواق طنطا

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية واستعدادات المعارض والمنافذ لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وأجرى المحافظ جولة ليلية مفاجئة على منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة( معا ضد الغلاء ) بحي أول وثان ومركز طنطا، وذلك ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق.

ووجه المحافظ بضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنون خلال شهر رمضان وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين في منافذ“معا ضد الغلاء” والأسعار المطروحة، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير جميع احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وأكد ان محافظة الغربية كانت من اولى المحافظات التي قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال اقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وأنّ المحافظة حريصة على وجود تلك المعارض بكافة القرى والمدن ،حتى يستطيع كل مواطن في كل مدن ومراكز وقرى الغربية، التوجه إلى أقرب معرض أهلًا رمضان 2024، وشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة دون تحمل عناء السفر وركوب مواصلات متعددة، إذ يوفر المعرض السلع الغذائية الاساسية التي يحتاج اليها المواطنون.

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