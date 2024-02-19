عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بمنافذ وأسواق طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية واستعدادات المعارض والمنافذ لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وأجرى المحافظ جولة ليلية مفاجئة على منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة( معا ضد الغلاء ) بحي أول وثان ومركز طنطا، وذلك ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق.

نموذج متكامل لتطبيق الحوكمة.. رئيس جامعة طنطا يكرم الفائزين بمسابقة التميز المؤسسي

ووجه المحافظ بضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنون خلال شهر رمضان وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مركز ومدينة المحلة الكبرى في اجتماعه المسائي

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين في منافذ“معا ضد الغلاء” والأسعار المطروحة، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير جميع احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

تعرف على ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2024/2025 بمحافظة الغربية

وأكد ان محافظة الغربية كانت من اولى المحافظات التي قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال اقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وأنّ المحافظة حريصة على وجود  تلك المعارض بكافة القرى والمدن ،حتى يستطيع كل مواطن في كل مدن ومراكز وقرى الغربية، التوجه إلى أقرب معرض أهلًا رمضان 2024، وشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة دون تحمل عناء السفر وركوب مواصلات متعددة، إذ يوفر المعرض السلع الغذائية الاساسية التي يحتاج اليها المواطنون.

IMG-20240219-WA0106
IMG-20240219-WA0106
IMG-20240219-WA0107
IMG-20240219-WA0107
IMG-20240219-WA0103
IMG-20240219-WA0103
IMG-20240219-WA0108
IMG-20240219-WA0108
IMG-20240219-WA0101
IMG-20240219-WA0101
IMG-20240219-WA0102
IMG-20240219-WA0102
IMG-20240219-WA0100
IMG-20240219-WA0100
IMG-20240219-WA0098
IMG-20240219-WA0098
أحتياجات المواطن ادا احتياجات المواطنين اجتماع احتكار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية الاقتصادية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدوري الدكتور طارق رحمي السلع الغذائية الأساسية السلع الاستراتيجية السلع الأساسية السلع الأساسية والاستراتيجية السلع الغذائي السلع المعروضة توافر السلع الأساسية توج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

موضوعات متعلقة

تطوير وتجميل وزراعة .. محافظ الغربية يتابع العمل في مشتل حي ثان طنطا

ترشيحاتنا

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

فريق مرعب.. تعليق ناري من مهيب عبد الهادي على أداء لاعبي الزمالك

«بتلطم علي وشها»| حركات شيرين عبدالوهاب بحفل الأوبرا تثير الجدل.. هل حسام حبيب السبب؟

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك

بعد ارتفاع أسعارها.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من اللحوم قبل رمضان؟

الأرصاد تُحذر من "الثلاثاء المُتقلب".. شبورة وأمطار على مناطق مختلفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ