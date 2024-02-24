الأهلى يستعيد جهود نجم الفريق أمام بلدية المحلة بالدوري المصري ‎

يستعيد النادي الأهلى، بقيادة مارسيل كولر، جهود نجمه مروان عطية، لاعب خط الوسط فى مباراة بلدية المحلة، بعدما غاب اللاعب عن مباراة ميدياما الغانى بسبب الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 2 ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وتلقت شباكه 4 أهداف.