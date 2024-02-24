العثور على جثة متهتكة بمقلب قمامة بالدقهلية

لقى عامل مصرعه داخل ماكينه فرم قمامة بمصنع القمامة بسندوب بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية"مقلب سندوب"، وتم نقل الجثة متهتكة الي مشرحة مستشفي المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة .

تلقت مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من شرطة النجدة يفيد بوفاه عامل داخل مصنع تدوير القمامة بسندوب.

انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة الي مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط عامل داخل كسارة القمامه جثه متهتكة ويدعى "محمد خليل منصور "، 33 عاما، ومقيم بقرية المالحة مركز المنصورة .

تم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .