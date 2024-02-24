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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«زي محمد صلاح».. يوسف الحسيني: الفرص الاستثمارية في مصر سعرها أصبح مختلفا

محمد صلاح
محمد صلاح

وصف الإعلامي يوسف الحسيني، الفرص الاستثمارية في مصر، كأنها لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، وذلك تعليقا على مشروع رأس الحكمة.

 وأضاف يوسف الحسيني خلال برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة “الأولى”: “سعر محمد صلاح قبل ما يروح ليفربول، زي سعره النهاردة في ليفربول؟، أكيد لأ، وكذلك الفرص الاستثمارية في مصر، سعرها اختلف زي محمد صلاح”.

الصفقة الاستثمارية

واكد الإعلامي يوسف الحسيني أن أسعار الاستثمارات القادمة، ستختلف كثيرا، خاصة بعد الصفقة الاستثمارية المتمثلة في تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة عن تفاصيل مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، خلال مؤتمر صحفي، أمس، بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية وممثلي الشركة الإماراتية.

استثمارات الإعلامي يوسف الحسيني الدكتور مصطفى مدبولى الفرص الاستثمارية الصفقة الاستثمارية المنتخب الوطني

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