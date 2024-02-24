«زي محمد صلاح».. يوسف الحسيني: الفرص الاستثمارية في مصر سعرها أصبح مختلفا

وصف الإعلامي يوسف الحسيني، الفرص الاستثمارية في مصر، كأنها لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، وذلك تعليقا على مشروع رأس الحكمة.

وأضاف يوسف الحسيني خلال برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة “الأولى”: “سعر محمد صلاح قبل ما يروح ليفربول، زي سعره النهاردة في ليفربول؟، أكيد لأ، وكذلك الفرص الاستثمارية في مصر، سعرها اختلف زي محمد صلاح”.

الصفقة الاستثمارية

واكد الإعلامي يوسف الحسيني أن أسعار الاستثمارات القادمة، ستختلف كثيرا، خاصة بعد الصفقة الاستثمارية المتمثلة في تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة عن تفاصيل مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، خلال مؤتمر صحفي، أمس، بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية وممثلي الشركة الإماراتية.