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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور وزير الشباب.. مؤتمر بالأكاديمية العربية للإعلان عن تفاصيل الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

تستضيف الأكاديمية العريية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الأولمبياد الدولي للمعلوماتية وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي ووزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ولجنة رفيعة المستوي من أعضاء اللجنة الدولية للأولمبياد.

 

وسيتم تنظيم واستضافة IOI 2024 من قبل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT) في الإسكندرية  ، برعاية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الشباب والرياضة،  ومكتبة الإسكندرية.


ويقوم وفد رفيع المستوى من اللجنة الدولية للاولمبياد المعلوماتية بزيارة تفقدية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير والاطلاع في جولة شاملة على كافة سبل الدعم اللوجيستية وأماكن إقامة المسابقات والاعاشة.

 

يشار إلى أن الأولمبياد الدولى للمعلوماتية هى مسابقة دولية تقام سنوياً فى علوم الحاسب لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية. يعود تاريخ المسابقة إلى أكتوبر 1987 خلال انعقاد المؤتمر الرابع والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في باريس، عندما اقترح البروفيسور سلاجوفيست سندوف (Prof. Slagovest Sendov) البلغاري تنظيم مسابقة دولية في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات لتوجيه الجهود نحو هذا المجال الجديد في حينه، وقد لاقت الفكرة ترحيباً واسع النطاق وتم عقد أول أولمبياد دولي للمعلوماتية في بلغاريا عام 1989 وشارك فيها متسابقون من 25 دولة.

 

وتشارك كل دولة بفريق مكون من أربعة طلاب ومشرفين حيث يتسابق الطلاب بشكل فردي على مدار يومين فى حل بعض المسائل ذات الطبيعة الخوارزمية، حيث يحاول كل طالب تحقيق أعلى نتيجة ليحقق ميدالية لبلده، باقى أيام المسابقة تكون للرحلات الثقافية والترفيهية لتوطيد العلاقة بين الطلاب والمشرفين المشاركين فى الأولمبياد ولبناء مجتمع دولي متعاون في مجال البرمجيات.

 

ويتم إختيار الطلاب من خلال الأولمبياد المحلى لكل دولة مثل الأولمبياد المصرى للمعلوماتية الذى يقام سنوياً بجمهورية مصر العربية بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

الأولمبياد الدولى للمعلوماتية من أهم مسابقات علوم الحاسب فى العالم حيث تقام تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) والاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات (IFIP).

 

وتكمن إستضافة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية  ف تعزيز دور مصر الريادي في إفريقيا والشرق الأوسط كواحدة من أقدم الدول في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية وصاحبة الفضل في نشر البرمجة في الوطن العربي من خلال مساعدة الدول العربية والإفريقية في الالتحاق بالأولمبياد الدولي للمعلوماتية، كما تقوم الأكاديمية بتدريب الطلاب بالدول العربية الشقيقة لتمثيل الوطن العربي بالشكل اللائق.
وتعتبر مصر هي من أدخلت الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في المنطقة العربية حيث أن الأكاديمية هي من قامت بعمل كل من الأولمبياد في تونس، المغرب، الأردن، فلسطين، السعودية، عمان، ليبيا وسوريا.

 

 

الاسكندرية الأكاديمية العربية الشباب والرياضة اللواء محمد الشريف النقل البحري تكنولوجيا المعلومات جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية علوم الحاسب مقر الأكاديمية وزارة الإتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الشباب والرياضة

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