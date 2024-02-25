عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رأيي كان استشاريًا فقط|محمود فتح الله يكشف سبب رحيله عن بيراميدز

محمود فتح الله
محمود فتح الله

انتقد محمود فتح الله ، المدرب العام الأسبق لنادي بيراميدز ، حكم مباراة الفريق السماوي ضد مازيمبي، بعد المستوى الذي قدمه خلال المواجهة التي جرت بدوري الأبطال.

وقال محمود فتح الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد  »، إن بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي، حيث قدم 30 دقيقة مميزة أمام مازيمبي واستحق الحصول على ركلة جزاء، ولكن التحكيم دائمًا يقف ضد منافسي مازيمبي عندما تقام المباريات في ملعبه.

وتابع محمود فتح الله: " لاعبو بيراميدز أصيبوا بالإحباط بعد هدف مازيمبي الأول، ونتائج بيراميدز الأخيرة ترجع لأسباب أرفض الحديث عنها".

وشدّد محمود فتح الله: "رأيي دائما استشاري في بيراميدز وهذا كان أحد أسباب رحيلي عن النادي، ولن أبوح بأسرار النادي السماوي ولكن هناك الكثير من الأخطاء التي لا أستطيع البوح بها ولكني مستعد لتقديمها لمجلس الإدارة".
 

برنامج الماتش بيراميدز نادي بيراميدز محمود فتح الله مازيمبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

قيادات أمن ومحافظة الجيزة في موقع غرق معدية منشأة القناطر

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

ترشيحاتنا

في أول زيارة رسمية له للمملكة.. وزير الخارجية الفرنسي يصل المغرب اليوم

نتيناهو يتحدى العالم باجتياح رفح ويرسل وفدا إلى قطر لبحث صفقة التبادل

وسط استهداف ثكنات إسرائيلية.. حزب الله اللبناني يعلن استشهاد اثنين من عناصره

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

غرق معدية منشأة القناطر: الضفادع البشرية تكافح سرعة التيار للبحث عن الضحايا

وفاة منتج مسلسل عائلة الحاج متولي وتشييع الجثمان بالسيدة نفيسة.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعاره لا تستسلم أبدا.. 9 آلاف دولار مقابل حذاء | ما القصة؟

بالركل واللكمات.. هندية تضرب زوجها وسط الشارع

رئيس مركز سلامة الغذاء لبعض الشيفات: «افتكاساتكم بتجيب سرطانات»

في عيد ميلاده.. تعرف على مشوار آسر ياسين الفني

فيديو

كنت وحيدة.. شام الذهبي تكشف أسرار طفولتها مع والدتها أصالة| فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ