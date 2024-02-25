رأيي كان استشاريًا فقط|محمود فتح الله يكشف سبب رحيله عن بيراميدز

انتقد محمود فتح الله ، المدرب العام الأسبق لنادي بيراميدز ، حكم مباراة الفريق السماوي ضد مازيمبي، بعد المستوى الذي قدمه خلال المواجهة التي جرت بدوري الأبطال.

وقال محمود فتح الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، إن بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي، حيث قدم 30 دقيقة مميزة أمام مازيمبي واستحق الحصول على ركلة جزاء، ولكن التحكيم دائمًا يقف ضد منافسي مازيمبي عندما تقام المباريات في ملعبه.

وتابع محمود فتح الله: " لاعبو بيراميدز أصيبوا بالإحباط بعد هدف مازيمبي الأول، ونتائج بيراميدز الأخيرة ترجع لأسباب أرفض الحديث عنها".

وشدّد محمود فتح الله: "رأيي دائما استشاري في بيراميدز وهذا كان أحد أسباب رحيلي عن النادي، ولن أبوح بأسرار النادي السماوي ولكن هناك الكثير من الأخطاء التي لا أستطيع البوح بها ولكني مستعد لتقديمها لمجلس الإدارة".

