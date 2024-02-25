عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الثلاثاء.. "حروف من نور" للفنان محمد طوسون بقاعة الباب بدار الأوبرا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يفتتح ا.د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض "حروف من نور" للفنان محمد طوسون، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 بقاعة الباب – سليم في رحاب دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزيرة الثقافة ا.د. نيفين الكيلاني.


ويقول الفنان محمد طوسون .. أعمالي تنتمي إلى مذهب البكتوجراف وتعتمد على دقة متناهية فى التنفيذ أو فى تدرج الألوان أو المنظور والظل والنور، جمعت في أسلوبي بين الخط العربي والفن التشكيلي، وجميع أعمالي من منظور قرآني كما أنها تحتاج إلى التأمل لفهم المعنى وتكوينه الهندسي بجانب المنظور الجمالي.


يستمر المعرض حتى 9 مارس 2024. 

وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية حروف من نور للفنان محمد طوسون سليم في رحاب دار الاوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

فى حفلها بلبنان.. أحدث ظهور لابنتى شيرين عبد الوهاب

لن تتخلى عنا.. أوكرانيا تتوقع دعم اقتصادي من أمريكا بـ 11.8 مليار دولار

التقرير الأسبوعي لآي صاغة: 520 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

يديعوت أحرونوت: حماس ما زالت تناقش الخطوط العريضة لصفقة الأسرى مع إسرائيل

مواعيد الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

لأول مرة منذ الحرب.. الاحتلال الإسرائيلي يدخل مساعدات مباشرة إلى شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وشها دُبل.. طبيبة تكشف عن طرق غش القهوة بالأسواق

إوعى تسيبني.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تحاول إنعاش زوجها تنفطر له القلوب

كأنهم إخوات.. شاهد| آخر ظهور لابنة مني زكي وأحمد حلمي

بـ 2 كيلو برتقال .. طريقة عمل عصير مُركّز في رمضان

فيديو

خسر 1000 جنيه حرفيا| سعر الذهب يستمر في التراجع.. وهذا وقت الشراء

4 أبطال في مواجهة خطر|شاهد.. برومو المسلسل الكرتوني «نور والكوكب السعيد»

كنت وحيدة.. شام الذهبي تكشف أسرار طفولتها مع والدتها أصالة| فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ