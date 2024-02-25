الثلاثاء.. "حروف من نور" للفنان محمد طوسون بقاعة الباب بدار الأوبرا

يفتتح ا.د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض "حروف من نور" للفنان محمد طوسون، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 بقاعة الباب – سليم في رحاب دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزيرة الثقافة ا.د. نيفين الكيلاني.



ويقول الفنان محمد طوسون .. أعمالي تنتمي إلى مذهب البكتوجراف وتعتمد على دقة متناهية فى التنفيذ أو فى تدرج الألوان أو المنظور والظل والنور، جمعت في أسلوبي بين الخط العربي والفن التشكيلي، وجميع أعمالي من منظور قرآني كما أنها تحتاج إلى التأمل لفهم المعنى وتكوينه الهندسي بجانب المنظور الجمالي.



يستمر المعرض حتى 9 مارس 2024.