وصول 1500 رأس ماشية سوداني إلى مجزر «وادي دارا» بمدينة رأس غارب

أعلن رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر ممدوح نديم، وصول 1500 رأس ماشية سوداني إلى مجزر "وادي دارا" بالمدينة تمهيدا لذبحها خلال الأسبوع الجاري، وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة في متناول الجميع.

وأكد رئيس المدينة، في بيان اليوم، الأحد - أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة وتوجيهات محافظ البحرالأحمر عمرو حنفي لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي لجشع بعض التجار.



قال إنه تم تشكيل لجنة من الطب البيطري لفحص العجول قبل استلامها، والتأكد من مطابقتها لجميع مواصفات الجودة القياسية، مشيرا إلى أن مجزر "وادي دارا" مجهز على أعلى مستوى.

وأوضح نديم، أنه سيتم وصول 10 آلاف رأس ماشية قبل بداية شهر رمضان، ما يساهم في توفير احتياجات السوق المحلي من أجود أصناف اللحوم الطازجة، وبأسعار مناسبة للمواطنين.