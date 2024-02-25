رغم الخروج من دوري الأبطال.. خبير لوائح يزف بشرى سارة لـ بيراميدز

ودع فرق بيراميدز بطولة دوري أبطال إفريقيا، من دور المجموعات؛ بعد هزيمته بثلاثية نظيفة على استاد مازيمبي في مدينة لوبومباشي الكونغولية، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "‏بخروج نادى بيراميدز من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا سيحصل على 700 ألف دولار".

وجاء ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بعد هزيمة بيراميدز كالتالي:

1- مازيمبي الكونغو الديمقراطية، 10 نقاط.

2- صن داونز الجنوب أفريقي، 7 نقاط.

3- بيراميدز، 4 نقاط.

4- نواذيبو الموريتاني، 4 نقاط.