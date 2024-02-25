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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحتل وصافة البطولة الإفريقية للمواي تاي بـ 19 ميدالية

صدى البلد

حصد المنتخب المصري للمواي تاي، المركز الثاني خلال منافسات البطولة الإفريقية التي أقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير الجاري بمشاركة 11 دولة.

وجاء المنتخب المصري في المركز الثاني برصيد 19 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية، فيما جاء منتخب المغرب في المركز الأول برصيد 15 ميدالية متنوعة بواقع 9 ميداليات ذهبية وميداليتين فضية و4 ميداليات برونزية.

وفي المركز الثالث جاءت الجزائر برصيد 9 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية ثم تونس في المركز الرابع برصيد 6 ميداليات بواقع ميدالية ذهبية و 4 ميداليات فضية و ميدالية برونزية.

وجاءت نتائج المنتخب المصري في البطولة الإفريقية كالتالي: الميداليات الذهبية من نصيب أحمد سامح، فيصل بلال، عبد الله صبري، مصطفى كرم، إسلام محمد فتحي، شهد صابر فيما حصد الميداليات الفضية كل من عمر عواد، رضا حسني، محمود جمال، داليا حمدي، رنا أحمد، نهى محمد علي، رضوى أحمد، أما الميداليات البرونزية كانت من نصيب مصطفى نور، أحمد صلاح، محمد حسن الديب، أحمد شريف، ندى طاهر، شهد صابر.

وشهد ختام البطولة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور السيد ستيفن فوكس أمين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي ونائب رئيس سبورت اكورد ورئيس منظمة الايامز الرياضية، محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، وكذلك حضور المدير التنفيذي للاتحاد الدولي.

وشارك في منافسات البطولة الإفريقية للمنتخبات للمواي تاي 11 دولة وهم: المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، موريشوس، الكاميرون، السنغال، كوت ديفوار، والكونغو، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ومثل منتخب مصر في البطولة الأفريقية للمواي تاي 18 لاعب ولاعبة وهم: أحمد صلاح سالم، رضا حسني، عمر عواد، عبد الله صبري، كريم حسن، محمود صلاح، مصطفى كرم، محمود جمال، فيصل بلال، أحمد شريف، محمد الديب، إسلام محمد فتحي، واللاعبات: شهد صبري، داليا حمدي، رنا أحمد، ندا طاهر، نهى علي، رضوى أحمد.

وضم الجهاز الفني للمنتخب المصري للمواي تاي، رفعت أحمد جابر، مديرًا فنيًا، محمود عبد الحميد مدرب المنتخب، وأيمن الحصماني مدرب المنتخب، وأحمد رمضان المشرف العام على المنتخبات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمواي تاي.

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البطولة الإفريقية للمواي تاي البطولة الافريقية استاد القاهرة الكونغو منتخب مصر

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