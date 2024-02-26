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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تشيد بدور رجال الشرطة لحفظ الأمن والاستقرار

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها ، اليوم،  اللواء حسام توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط.

حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية على أرض المحافظة والارتقاء بالمنظومة الأمنية بها .

وأكدت "محافظ دمياط " على الدور الذى تقوم به مديرية الأمن كركيزة أساسية لتحقيق الخطة الطموحة نحو التنمية المستدامة ، لافتة أن هناك تضافر للجهود بين كافة الأطراف لتحقيق الصالح العام وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشادت " الدكتورة منال عوض " بالدور الذى يقوم به رجال الشرطة لحفظ أمن واستقرار البلاد وتأمين المنشآت الحيوية.

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