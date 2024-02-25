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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ميناء دمياط يشهد تداول 42 سفينة للحاويات والبضائع العامة

صدى البلد

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل 12 سفينة وغادرته 9 سفن، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد السفن المتداولة بالميناء 42 سفينة.

وأضاف المركز - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30903 أطنان تشمل (9707 أطنان أسمنت معبأ - 450 طن مولاس - 95 طن ملح معبأ - 15873 طن يوريا - 4778 طن بضائع متنوعة).. فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66073 طنا تشمل (3200 طن بضائع متنوعة - 8630 طن سكر - 6400 طن قمح - 17151 طن خردة - 3131 طن حديد - 1120 طن مولاس - 4760 طن فول صويا - 21681 طن ذرة). 

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1182 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 925 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات "الترانزيت" 4467 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54814 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 95346 طنا.

وغادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 5004 أطنان قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وكوم أبو راضي.. بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5087 شاحنة.
 

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