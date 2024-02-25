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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسهيلًا للمواطنين|«مياه دمياط» تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المُتنقلة

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق 25-2-2024 وحتي الخميس الموافق 29-2-2024 وذلك من الساعة 9 صباحا وحتي الثانية عصرا.

وأضافت الشركة، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:
فارسكور - شرباص وذلك يوم الأحد الموافق 25-2-2024
كفر البطيخ - ميدان الجمعية وذلك أيام الأحد الموافق 25-2-2024 والأثنين الموافق 26-2-2024 والثلاثاء الموافق 27-2-2024
فارسكور - ميت الشيوخ وذلك يوم الأثنين الموافق 26-2-2024
الخياطة - مجمع الخياطة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27-2-2024
دمياط - منطقة المطرى وذلك يوم الأربعاء الموافق 28-2-2024
كفر سعد - شارع السوق وذلك يوم الأربعاء الموافق 28-2-2024
دمياط - ميدان باب الحرس وذلك يوم الخميس الموافق 29-2-2024
فارسكور - أمام جامع النصر وذلك يوم الخميس الموافق 29-2-2024

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير)
وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

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