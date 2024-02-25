استشاري تغذية علاجية: الإفراط في تناول الفول بالسحور يصيب بالقولون العصبي

قال الدكتور أيمن رشوان، استشاري التغذية العلاجية، إن الفول مناسب لوجبة السحور في شهر رمضان رغم أنه يأخذ فترة طويلة في الهضم، منوهًا بأنه يحتوي على بروتين وكمية معادن وحديد، والفول يعطي حالة من الشبع للشخص الصائم ولا يجعله يشعر بالجوع.

وحذر "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، من الإفراط في تناول الفول خلال وجبة السحور وأنه من الممكن أن يتسبب في كارثة، مؤكدًا أن أكل طبق فول كبير يعد امتلاء للمعدة ويصيب الإنسان بالقولون العصبي وحالة من الحرقان في المعدة والمريء.

وأشار إلى أن الكمية المناسبة هو نصف طبق، موضحًا أنه يحذر من تناول الطعمية في السحور ولا يجب أن يتم خلطها مع الفول في نفس الوجبة، كما أنها تحتوي على زيوت تزيد الشعور بالعطش وتصيب القولون.



