ACI Africa.. لجنة السلامة بالمجلس الدولي للمطارات تزور مطار القاهرة

علي هامش مؤتمر واجتماعات ومعرض المجلس الدولي للمطارات قامت لجنة السلامة بالمجلس الدولي للمطارات اقليم افريقيا والمكونة من 17 فرد بزيارة لمطار القاهرة الدولي و ذلك في اطار تبادل الخبرات بين الجانبين المصري و الافريقي .

حيث تم المرور علي الممرات مع عمل شرح مفصل لكافة الأعمال التي تقوم بها شركة ميناء القاهرةالجوي في سبيل تأمين الممرات وصيانتها وعمل كافة الاجراءات اللازمة نحو رفع كفاءة الممرات الثلاثة بمطار القاهرة الجوي والذي أبدي كافة الحضور بمدي المجهود المبذول من شركة ميناء القاهرة الجوي ليكون في مصاف المطارات العالمية وإستقبال أكبر الطرازات من الطائرات في مطار القاهرة الجوي.

كما تم القيام بجولة بالقطار الناقل بين مباني المطار وصولا إلي الجراج المتعدد الطوابق والمشاية الجديدة المتصلة بين الجراج المتعدد ومبني الركاب رقم 2 والتي أدت ألي سيولة كبيرة وراحة شديدة للركاب المسافرين كما تم اخذ الصور التذكارية أمام الشاشة التفاعلية 5D والتي تعتبر الأحدث علي مستوي العالم وفي نهاية الجولة أشاد كافة الحضور بالإستقبال والترحاب ومدي الإستفادة من هذه الجولة.

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