عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ACI Africa.. لجنة السلامة بالمجلس الدولي للمطارات تزور مطار القاهرة

صدى البلد

علي هامش مؤتمر واجتماعات ومعرض المجلس الدولي للمطارات قامت لجنة السلامة بالمجلس الدولي للمطارات اقليم افريقيا  والمكونة من 17 فرد بزيارة لمطار القاهرة الدولي و ذلك في اطار تبادل الخبرات بين الجانبين المصري و الافريقي .

حيث تم المرور علي الممرات مع عمل شرح مفصل لكافة الأعمال التي تقوم بها شركة ميناء القاهرةالجوي في سبيل تأمين الممرات وصيانتها وعمل كافة الاجراءات اللازمة نحو رفع كفاءة الممرات الثلاثة بمطار القاهرة الجوي والذي أبدي كافة الحضور بمدي المجهود المبذول من شركة ميناء القاهرة الجوي ليكون في مصاف المطارات العالمية وإستقبال أكبر الطرازات من الطائرات في مطار القاهرة الجوي.

كما تم القيام  بجولة بالقطار الناقل بين مباني المطار وصولا إلي الجراج المتعدد الطوابق والمشاية الجديدة المتصلة بين الجراج المتعدد ومبني الركاب رقم 2 والتي أدت ألي سيولة كبيرة وراحة شديدة للركاب المسافرين كما تم  اخذ الصور التذكارية أمام الشاشة التفاعلية 5D والتي تعتبر الأحدث علي مستوي العالم وفي نهاية الجولة أشاد كافة الحضور بالإستقبال والترحاب ومدي الإستفادة من هذه الجولة.

IMG-20240225-WA0114
IMG-20240225-WA0114
IMG-20240225-WA0112
IMG-20240225-WA0112
IMG-20240225-WA0111
IMG-20240225-WA0111

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

الحكومة: لا توجد أي سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل.. فيديو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قرار من التموين بخفض أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان.. تفاصيل

باقٍ 13 يوما .. 24 عملا لاستقبال شهر رمضان يغفل عنها كثيرون

إيلون ماسك يواجه ضغوطًا لتوفير خدمة Starshield للقوات الأمريكية في تايوان

في الهند.. سيدة تخطف مذيعا وتهدده للزواج منها.. وهذا ما حدث له

الشوارع والبيوت تتنزين لاستقبال شهر رمضان| صور

برنامج الأغذية العالمي: غزة تشهد مستويات جوع لم يعرفها العالم من قبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور من الليلة الأولى لحفلات مدحت صالح في دار الأوبرا

مفيش إصابات.. حريق محدود في لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

بعد ظهورها بملابس غريبة .. صور وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ