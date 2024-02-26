عاطف سالم: الفكر الحالي لإسرائيل التدمير بدون النظر للرهائن

أكد عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب، أنه لا يوجد دعم ثقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء مهمين في مجلس الحرب والحكومة، مشددًا على أن نتنياهو لم يتحدث عن الرهائن إلا بعد 10 أيام من بداية الحرب ولم يكن في ذهنه هذا الأمر.

وشدد "سالم"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الفكر الحالي لإسرائيل هو التدمير وان الرهائن فدى إسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل وضعت خطة للتعامل مع الرهائن وهو التعامل مع الرهائن أمني وليس اجتماعي بدون السماع لأهالي الرهائن.

وأوضح أن إسرائيل تعتمد خلال الفترة الحالية على مبدأ التدمير، مؤكدًا أن هناطكك دعوات وتم تشكيل منتدى ينادي بعدم خروج الرهائن في سبيل إسرائيل مقابل تدمير حماس والقضاء على الحركة، منوهًا بأن نتنياهو يروج للحرب على أنها ضد العماليق وهي حرب مقدسة.



