عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم عين شمس تعلن تعليمات عاجلة بشأن شهر رمضان

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إنه تم تحديد جداول خاصة بشهر رمضان لجميع الأقسام بالكلية والبرامج الخاصة ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

 

وأكد الدكتور محمد رجاء، خلال تصريحاته لصدى البلد، أنه تم تقليص عدد ساعات المحاضرات في شهر رمضان فقط، لافتا أن اليوم الدراسي في الكلية سوف ينتهي في الساعة الثالثة مساء.

 

وأوضح أن خطة سير العملية التعليمية بالكلية خلال شهر رمضان، هو تأخير مواعيد بدء المحاضرات من الثامنة صباحاً إلى التاسعة صباحاً، وذلك لمراعاة مواعيد طقوس العبادات ليلاً والتحصل على أوقات كافية للراحة والاستعداد، بالإضافة لاختصار مدة المحاضرات المقررة ل55  دقيقة بدلاً من ساعة ونصف، مع الاعتماد على استمرار تدريس المناهج الدراسية .


وكان قد افتتح أ.د. محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، " الملتقي التوظيفي للجامعة لعام 2024 " 
والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة على مدار  يومى 25 ، 26 فبراير 2024 من الساعة 2 مساءا حتي الساعة 8 مساءا في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية ، بمشاركة عدداً كبيراً من الشركات المرموقة و الخبراء من مجالات مختلفة.

بحضور  أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ،أ.د. ايمن فريد ،مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل ،  أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ،
الدكتور أحمد عبد العزيز ، مدير مركز التوظيف ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات ومديرى المراكز .

أكد أ.د. محمد ضياء زين العابدين ،رئيس جامعة عين شمس أن الملتقي يعد فرصة لخريجي وطلاب جامعة عين شمس من جميع الكليات والتخصصات ، للقاء أكثر من 50 شركة من كبري شركات سوق العمل والكيانات العالمية ، والمشاركة في الأنشطة المهنية المختلفة علي مدار يومى الملتقي.

واضاف أن الملتقي يساعد كافة الخريجين والطلاب من خلال توفير فرص عمل حقيقية وفرص تدريب داخل سوق العمل ، بالإضافة إلى كونها فرصة ممتازة لكافة الطلاب للتواصل الفعال مع الشركات والتعرف علي احتياجات سوق العمل .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

سائق أوبر.. قرار عاجل بشأن تحريات المباحث في واقعة خطف فتاة الشروق

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

ترشيحاتنا

الناتو يبدأ مناورات معقدة لمواجهة غواصات المتوسط

منتجي الدواجن: استهلاك الفراخ في رمضان يرتفع مما يسبب زيادة في الأسعار

دعاء يريح الأعصاب ويفرج الهموم .. ردده بعد التسليم من الصلاة

أزمة إضراب أطباء كوريا الجنوبية تتفاقم.. والحكومة تتعهد بعدم المساءلة

الحوار الوطني والحكومة وجها لوجه اليوم.. 4 منغصات اقتصادية تبحث عن حلول

أخبار التكنولوجيا|شركات كبرى تتجسس على موظفيها بالذكاء الاصطناعي.. وإعلامي بريطاني شهير يقع ضحية للتزييف العميق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة شاب صحفي

شراب غريب.. مايا دياب تثير الجدل بملابسها| شاهد

انخفاض بنسبة 5%| التموين توضح موعد تراجع أسعار السلع.. وانتهاء أزمة السكر

ماذا يحدث في الفضاء الآن؟.. رصد حركة شديدة النشاط

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ