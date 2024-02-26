علوم عين شمس تعلن تعليمات عاجلة بشأن شهر رمضان

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إنه تم تحديد جداول خاصة بشهر رمضان لجميع الأقسام بالكلية والبرامج الخاصة ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وأكد الدكتور محمد رجاء، خلال تصريحاته لصدى البلد، أنه تم تقليص عدد ساعات المحاضرات في شهر رمضان فقط، لافتا أن اليوم الدراسي في الكلية سوف ينتهي في الساعة الثالثة مساء.

وأوضح أن خطة سير العملية التعليمية بالكلية خلال شهر رمضان، هو تأخير مواعيد بدء المحاضرات من الثامنة صباحاً إلى التاسعة صباحاً، وذلك لمراعاة مواعيد طقوس العبادات ليلاً والتحصل على أوقات كافية للراحة والاستعداد، بالإضافة لاختصار مدة المحاضرات المقررة ل55 دقيقة بدلاً من ساعة ونصف، مع الاعتماد على استمرار تدريس المناهج الدراسية .



وكان قد افتتح أ.د. محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، " الملتقي التوظيفي للجامعة لعام 2024 "

والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة على مدار يومى 25 ، 26 فبراير 2024 من الساعة 2 مساءا حتي الساعة 8 مساءا في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية ، بمشاركة عدداً كبيراً من الشركات المرموقة و الخبراء من مجالات مختلفة.

بحضور أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ،أ.د. ايمن فريد ،مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل ، أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ،

الدكتور أحمد عبد العزيز ، مدير مركز التوظيف ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات ومديرى المراكز .

أكد أ.د. محمد ضياء زين العابدين ،رئيس جامعة عين شمس أن الملتقي يعد فرصة لخريجي وطلاب جامعة عين شمس من جميع الكليات والتخصصات ، للقاء أكثر من 50 شركة من كبري شركات سوق العمل والكيانات العالمية ، والمشاركة في الأنشطة المهنية المختلفة علي مدار يومى الملتقي.

واضاف أن الملتقي يساعد كافة الخريجين والطلاب من خلال توفير فرص عمل حقيقية وفرص تدريب داخل سوق العمل ، بالإضافة إلى كونها فرصة ممتازة لكافة الطلاب للتواصل الفعال مع الشركات والتعرف علي احتياجات سوق العمل .