مزود بالذكاء الاصطناعي.. روسيا تطور نظاما متكاملًا لاكتشاف مسيرات أوكرانيا.. تفاصيل

طورت روسيا منظومة متكاملة من أجهزة مكافحة الدرونات المزودة بالذكاء الاصطناعي، والتي لديها القدرة على اكتشاف المسيّرات الجوية الأوكرانية باستخدام عدة طرق في آن واحد.

وحسب “روسيا اليوم”، أعلن فلاديسلاف كوستاريف، مدير التطوير في شركة "ستوبور" الروسية، أن النظام الشامل لحماية الأجسام من الطائرات المسيرة، الذي تم تطويره بموسكو، يتضمن وسائل للكشف عن الطائرات المسيرة وإسقاطها.

وأضاف كوستاريف لوكالة "سبوتنيك" الروسية "لقد قمنا بتطوير نظام "ستوبر" موحد يعتمد على أنظمة الكشف المكملة بعضها البعض، مثل محطة الرادار، وماسح الترددات اللاسلكية، ومحطة التعرف البصري على الطائرات المسيرة، ووسائل الإجراءات المضادة، مثل معدات التشويش ومجمع استبدال الإحداثيات".

ولفت إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسمح لنظام "ستوبور" بالعمل من دون مشغل، مستطردًا “تحتوي حزمة البرامج على ذكاء اصطناعي، مما يسمح للنظام بالعمل دون مساعدة مشغل”.

وتابع قوله "يمكن تنزيل التقارير والمعلومات المؤرشفة حول الأحداث مباشرة على الهاتف. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن دمج وسائل الكشف والتدابير المضادة من الشركات المصنعة الأخرى في نظامنا".

وأكد أن منشآت الوقود والطاقة الروسية مجهزة بأنظمة ثابتة للكشف عن الطائرات المسيرة ومواجهتها، خاصة أن الجزء الأكبر من هجمات الطائرات المسيرة يحدث في الليل.