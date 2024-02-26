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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بخصومات تصل إلى 30%.. "غرفة الإسكندرية" تفتتح معرض "أهلا رمضان"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 

افتتحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم، معرض "أهلا رمضان"، بحضور  اللواء هشام حسني حسن رئيس أركان المنطقة الشمالية، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف،  ووكيل وزارة التموين بالإسكندرية العميد أحمد ابراهيم كامل.

وشارك في الافتتاح أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناوشي أمين الصندوق بغرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة امحمود مرعي وأشرف أبو إسماعيل، و أحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد.

ويضم المعرض ٣٥ شركة متنوعة للمواد الغذائية، بنسبة خصم تتراوح ما بين ١٠٪؜ إلى ٣٠٪؜.


يذكر أن المعرض يستقبل العملاء يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا، حتى الـ10 مساءً، أسفل كوبري أبيس بالطريق الزراعي.

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