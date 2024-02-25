افتتاح فعاليات المهرجان الكشفي والدورة الإرشادية لجوالة جامعة الإسكندرية

افتتح الدكتور على عبد المحسن، المكلف بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، مهرجان الكشفي فى نسخته ال٤٣ والدورة الإرشادية ال ١٥ لجوالي وجوالات جامعة الإسكندرية، والمنعقدة بملعب المدينة الشبابية بأبي قير بمشاركة ٣٨٠ جوال وجوالة من ١٩ كلية من كليات جامعة الإسكندرية، وتستمر الفعاليات على مدار ٩ أيام، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة.

وفى كلمته وجه د. على عبد المحسن الشكر للعمداء والوكلاء والطلاب المشاركين في المهرجان، وللأدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة الجوالة، والمشرفين بجميع الكليات على التنظيم المشرف الذى يؤكد على نجاح العمل الجماعي، وقدم سيادته الشكر نيابة عن د. عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة لجميع عشائر الجوالة داخل جامعة الإسكندرية.

وأشار أن الجامعة لا تدخر جهداً فى تقديم كافة أشكال الدعم لطلابها متمنياً زيادة الانشطة الطلابية خلال العام، وفى ذات السياق تفقد سيادته ارض الجوالة لعشائر جامعة الإسكندرية والتى تعرض نماذج أساسية للمعيشة اليومية.

ومن المقرر أن تقام على هامش المهرجان عدة ندوات يُعد من أهمها "ندوة عن الإدمان "للتوعية بأخطار المخدرات على صحة شبابنا والتى تنظمها إدارة الشئون الوقائية قسم التثقيف الصحى بالادارة العامة للوحدات العلاجية بالجامعة.