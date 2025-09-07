فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية عن حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.