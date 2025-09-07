أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر علي مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، واصل الدولار تراجعه بينما ارتفع سعر اليورو الجنيه الاسترليني.

يرصد موقع “صدى البلد”،متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأحد:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 48.45 جنيه.

سعر البيع: 48.55 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد :

سعر الشراء: 31.57 جنيه.

سعر البيع: 31.98جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 34.90 جنيه

سعر البيع: 35.28 جنيه

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأحد :

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 56.05جنيه.

سعر البيع: 57.08 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 65.05 جنيه.

سعر البيع: 65.80جنيه.

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد :

سعر الشراء: 60.11 جنيه.

سعر البيع: 61 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأحد :

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 6.78جنيه.

سعر البيع: 6.80 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 32.61 جنيه.

سعر البيع: 33.06 جنيه.