مدير مكتبة الإسكندرية: نعتز بشراكتنا لرعاية الأولمبياد الدولية للمعلوماتية

أكد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، اعتزازه بأن تكون مكتبة الإسكندرية شريكاً أساسياً في رعاية الأولمبياد الدولية للمعلوماتية.

وأضاف " زايد " أن مثل هذه الفعاليات التي تعتمد علي الإبداع العقلي ، تلعب دور في خلق نوع تنافسية عالمية خاصةً بين الشباب حيث ترتقي بتكوين النفوس والعقل والوجدان .

جاء ذلك خلال حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للإعلان عن تفاصيل الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في دورته ال36 الذي تستضيفه مصر في الفترة من 1- 8 سبتمبر ، 2024، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وبنجامين بيرتن رئيس الأولمبياد الدولى للمعلوماتية "IOI".

وقال مدير مكتبة الإسكندرية ان المجتمعات المعاصرة انتقلت بشكل كبير من الاقتصاد بمعناه المتعارف عليه إلي العمل المعلوماتى ودنيا التكنولوجيا المعلوماتية والرقمنة مشيرا إلي أن المجتمعات الجديدة تقوم علي الابتكار والإبداع العقلي.

وأشار إلي أن الابتكار والإبداع وصل إلي أقصي فى النانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي ، حيث أصبح التنافس حالياً بين الدول على المستوي العقلي والقدرة علي التكيف مع التحول الرقمي وان تكون منتجه للتكنولوجيا المرقمنه.