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محافظات

محافظ الإسكندرية يشيد بالأكاديمية العربية لإنشاءها مركز إقليمي للأولمبياد الدولي للمعلوماتية 

مؤتمر صحفي بالأكاديمية
مؤتمر صحفي بالأكاديمية حول الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالدور الفعال للأكاديمية العربية  للعلوم والتكنولوجيا في  مجال التدريب والتطوير وكذلك البحث العلمي وإنشاء مركز إقليمي للأولمبياد الدولي للمعلوماتية في مقر الأكاديمية بأبو قير لتشجيع وتجميع المواهب الصغيرة والشابة ولفت أنظارهم إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى توجيه هذا الاهتمام إلى اتجاه نافع للمجتمع في مجالات التنمية والابتكار.

جاء ذلك خلال حضور اللواء محمد الشريف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للإعلان عن تفاصيل الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في دورته ال36 الذي تستضيفه مصر في الفترة من 1- 8 سبتمبر ، 2024، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وبنجامين بيرتن رئيس الأولمبياد الدولى للمعلوماتية "IOI".

وفى كلمته، أعرب محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن بالغ سعادته بتواجده داخل صرح علمي وأكاديمي عالمي على أرض  الإسكندرية منارة العلم ومركز  الإشعاع الثقافي  والتنوري على مر التاريخ.

وأكد أن مشاركة الطلاب في مثل هذا النوع من المسابقات المعلوماتية والاتصالية تجعلهم  قادرين على  مواجهة التحديات التي ستواجههم في سوق العمل مستقبلًا وهي بمثابة خلق حافز لهم ليكونوا رواد في هذا المجال، بالإضافة إلى التعرف على ثقافات متنوعة من خلال التواصل مع بقية الطلاب من جامعات ودول مختلفة في المنطقة.

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جدير بالذكر أن الأولمبياد الدولي للمعلوماتية هي مسابقة دولية تقام سنويًا فى علوم الحاسب لطلاب المدارس ويعود تاريخ المسابقة إلى أكتوبر 1987 خلال انعقاد المؤتمر الرابع والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس، عندما اقترح البروفيسور سلاجوفيست سندوف البلغاري تنظيم مسابقة دولية في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات لتوجيه الجهود نحو هذا المجال الجديد، وقد لاقت الفكرة ترحيبًا واسع النطاق وتم عقد أول أولمبياد دولي للمعلوماتية في بلغاريا عام 1989 وشارك فيها متسابقون من 25 دولة.

هذا ومن المقرر أن تشارك كل دولة بفريق مكون من أربعة طلاب ومشرفين حيث يتسابق الطلاب بشكل فردي على مدار يومين فى حل بعض المسائل ذات الطبيعة الخوارزمية حيث يحاول كل طالب تحقيق أعلى نتيجة ليحقق ميدالية لبلده،  وباقي أيام المسابقة تكون للرحلات الثقافية والترفيهية لتوطيد العلاقة بين الطلاب والمشرفين المشاركين فى الأولمبياد ولبناء مجتمع دولي متعاون في مجال البرمجيات حيث يشارك في هذا الأولمبياد 100 دولة و400 طالب من مختلف دول العالم.

هذا ويتم اختيار الطلاب من خلال الأولمبياد المحلى لكل دولة مثل الأولمبياد المصري للمعلوماتية الذي يقام سنويًا بجمهورية مصر العربية بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعتبر الأولمبياد الدولى للمعلوماتية من أهم مسابقات علوم الحاسب فى العالم حيث يقام تحت رعاية منظمة  الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات (IFIP)، وتكمن استضافة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في تعزيز دور مصر الريادي في إفريقيا والشرق الأوسط كواحدة من أقدم الدول في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية وصاحبة الفضل في نشر البرمجة في الوطن العربي.

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