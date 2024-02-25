محافظ الإسكندرية يطلق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

أطلق محافظ الإسكندرية محمد الشريف اليوم الأحد المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتي تستهدف زراعة 60 ألف شجرة.



وقال الشريف - في بيان اليوم - إن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية.. مثمنا جهود جميع القائمين على المبادرة، موضحا أن محافظة الإسكندرية نجحت في المرحلة الأولى من المبادرة في زراعة 278 ألفا و229 شجرة، وذلك في المواقع التي حددتها وزارة التنمية المحلية في (المدارس، المستشفيات، مراكز الشباب، الطرق العامة، المحاور الرئيسية) بالإسكندرية.



كما وجه المحافظ بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة، مع ضرورة متابعة كافة الأشجار التي تمت زراعتها في المرحلة الأولى دوريًا للحفاظ عليها والتأكد من تحقيق المبادرة لأهدافها في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.