قيادي بمستقبل وطن: جولات الحزب تستهدف الوصول للمواطنين ومتابعة احتياجاتهم

شارك عمرو القطامي، الأمين المساعد لأمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، في جولات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وبمشاركة قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.

وشملت الجولات عددًا من الفعاليات الخدمية والتنظيمية، من بينها تفقد مدرسة محمد كريم ومتابعة أعمال الصيانة والتطوير، وتنظيم قافلة طبية مجانية كبرى لتقديم خدمات الكشف والفحوصات الطبية للمواطنين، إلى جانب زيارة مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة للوقوف على احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية.

توفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة

كما تضمنت الجولات دعم المزارعين من خلال توفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، إلى جانب إطلاق 23 كرافانًا متنقلًا لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات المدارس بخصومات تصل إلى 40% على مدار العام، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد النائب عمرو القطامي أن المشاركة في جولات حزب مستقبل وطن بالمحافظات تأتي في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين، ومتابعة احتياجاتهم على أرض الواقع، والعمل على دعم الفعاليات التي تستهدف تقديم خدمات مباشرة لهم.

وأشار إلى أن الجولات تجمع بين العمل الخدمي والتنظيمي، من خلال متابعة احتياجات المؤسسات والمرافق التي تقدم خدمات للمواطنين، بالتوازي مع تعزيز التواصل مع قيادات وكوادر الحزب بالمحافظة، ومتابعة الملفات التي ترتبط باحتياجات المواطنين.