قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

انتقد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، الثنائي مدحت عبدالهادي وطارق السيد، ثنائي القلعة البيضاء السابق بسبب وجودهم أثناء تصريحات سيد عبدالحفيظ الساخرة.

وقال الغندور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مدحت عبدالهادي وطارق السيد قاعدين بيضحكوا".

وقد رد الاعلامي خالد الغندور في منشور آخر : "فرق كبير آوي إنك تطلع تحلل كورة أو تطلع ترمي إيفيهات دمها ثقيل ويبقي دورك تبقي مونولوجيست فاشل".

وكان قد قال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات لبرنامج "الكورة مع فايق"، على قناة "إم بي سي مصر": " ان خسارة الزمالك أمام وادي دجلة وديًا قبل انطلاق الموسم، ثم تكرارها في مواجهة الدوري 1-2، وذلك يؤكد أن أسلوب لعب وادي دجلة فعال بنسبة كبيرة، وأن هناك نقطة ضعف في الزمالك تم استغلالها، وخوان ألفينا لاعب مميز جدًا جدًا، يذكرني بـ خالد الغندور"، ضاحكًا، (لكن دمه مش تقيل زي خالد)".