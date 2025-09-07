«الغندور» يشكر سيد عبدالحفيظ بعد تصريحاته : «الدم مش تقيل»

ردّ الإعلامي خالد الغندور على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، بشأنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان سيد عبد الحفيظ قد صرّح في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة "إم بي سي مصر" قائلاً: "خسارة الزمالك أمام وادي دجلة وديًا قبل انطلاق الموسم، ثم تكرارها في مواجهة الدوري بنتيجة 1-2، تؤكد أن أسلوب لعب وادي دجلة فعال بنسبة كبيرة، وأن هناك نقطة ضعف في الزمالك تم استغلالها، وخوان ألفينا لاعب مميز جدًا جدًا، يذكرني بخالد الغندور"، ضاحكًا، "لكن دمه مش تقيل زي خالد".

وعلّق خالد الغندور على حسابه قائلًا: "شكرًا جزيلًا كابتن سيد عبد الحفيظ على ذوقك وأدبك، وشكرًا للناس اللي كانت قاعدة بتضحك"