مجرد إفيهات .. جدل ساخن بين عبدالحفيظ والغندور حول أداء الزمالك

ردَّ الإعلامي خالد الغندور على تصريحات سيد عبد الحفيظ الأخيرة بشأنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر: "إن خسارة الزمالك أمام وادي دجلة وديًا قبل انطلاق الموسم، ثم تكرارها في مواجهة الدوري 1-2، تؤكد أن أسلوب لعب وادي دجلة فعال بنسبة كبيرة، وأن هناك نقطة ضعف في الزمالك تم استغلالها. وخوان ألفينا لاعب مميز جدًا جدًا، يذكرني بخالد الغندور"، ضاحكًا، "لكن دمه مش تقيل زي خالد".

ورد خالد الغندور في منشور معلقًا: "فرق كبير أوي إنك تطلع تحلل كورة أو تطلع ترمي إيفيهات دمها ثقيل، ويكون دورك تبقى مونولوجيست فاشل".