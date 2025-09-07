قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل أذكار الصباح فرض أم سنة؟.. 10 أسرار تجعلك تندم لتركها
طب قصر العيني تحصل على تجديد شهادتي الأيزو للجودة وإدارة المؤسسات التعليمية
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
رياضة

بعد تعافيه من الإجهاد العضلي.. بارون أوشينج يشارك في تدريبات الزمالك

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

شارك الكيني بارون أوشينج لاعب فريق الزمالك الجديد في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس السبت، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان اللاعب قد تعرض لإجهاد عضلي في مران الأمس ولم يستكمل التدريب، بعدما فضل الجهاز الطبي إراحته، قبل أن يشارك الظهير الكيني في مران السبت بصورة طبيعية بعد التأكد من سلامته.

وكان الزمالك حصل على توقيع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وينتظر النادي اعتماد قيد الكيني بارون أوشينج من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد التأكد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من سلامة إجراءات قيد اللاعب في قائمة الفريق الأبيض. 

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك المصري البورسعيدي الدوري المصري بارون أوشينج

