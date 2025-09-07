بعد تعافيه من الإجهاد العضلي.. بارون أوشينج يشارك في تدريبات الزمالك

شارك الكيني بارون أوشينج لاعب فريق الزمالك الجديد في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس السبت، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان اللاعب قد تعرض لإجهاد عضلي في مران الأمس ولم يستكمل التدريب، بعدما فضل الجهاز الطبي إراحته، قبل أن يشارك الظهير الكيني في مران السبت بصورة طبيعية بعد التأكد من سلامته.

وكان الزمالك حصل على توقيع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وينتظر النادي اعتماد قيد الكيني بارون أوشينج من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد التأكد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من سلامة إجراءات قيد اللاعب في قائمة الفريق الأبيض.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.